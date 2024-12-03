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Обладатель Кубка Гагарина Лукоянов признан банкротом

Арбитражный суд Татарстана официально признал банкротом бывшего форварда «Ак Барса» Артема Лукоянова.

Источник: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Как сообщает «БИЗНЕС Online», суд вынес решение о банкротстве на основе материалов дела, в которых должник просит признать себя несостоятельным. Сам 35-летний хоккеист на заседание не явился.

Процедура реализации имущества длится 6 месяцев — до 3 июня 2025 года. Лукоянову назначили финансового управляющего.

В отношении Лукоянова возбуждено шесть исполнительных производств на общую сумму 30,6 млн рублей — все связаны с просроченной задолженностью по кредитам.

На данный момент Лукоянов является свободным агентом. Нынешний сезон нападающий начинал в команде «Юнисон-Москва», но в ноябре стороны расторгли контракт.

Ак Барс