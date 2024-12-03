Обладатель Кубка Гагарина Лукоянов признан банкротом

Как сообщает «БИЗНЕС Online», суд вынес решение о банкротстве на основе материалов дела, в которых должник просит признать себя несостоятельным. Сам 35-летний хоккеист на заседание не явился.
Процедура реализации имущества длится 6 месяцев — до 3 июня 2025 года. Лукоянову назначили финансового управляющего.
В отношении Лукоянова возбуждено шесть исполнительных производств на общую сумму 30,6 млн рублей — все связаны с просроченной задолженностью по кредитам.
На данный момент Лукоянов является свободным агентом. Нынешний сезон нападающий начинал в команде «Юнисон-Москва», но в ноябре стороны расторгли контракт.