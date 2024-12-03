«Трактор» растерял своё лидерство на Востоке КХЛ. Повод ли это паниковать?

Алексей Волков в недавнем интервью высказался недвусмысленно: «Мы знали, какого качества этот игрок, какие полезные действия для команды он может делать, но будем откровенны, пока этого не видно. Мы все адекватно оцениваем его игру, и он сам переживает. Пришло время что-то показывать, мы уже практически достигаем отметки в половину чемпионата, остаётся практически месяц до дедлайна. Нам нужно понимать, у кого есть потенциал к росту и с кем нам придётся расстаться». Это был почти прямой намёк Сикуре, который забил в Екатеринбурге — но уже в Уфе канадец схватил «-2».