«Нельзя думать, что приедешь в КХЛ и будешь всех обыгрывать. Даже Кузнецов кувыркался». Интервью Алексея Марченко

В «Детройте» вот вообще люфта не оставляли: подписывали семь защитников на односторонний контракт. У тебя ноль шансов. Как бы ты ни сыграл в тренировочном лагере. Им надо набрать 20 человек, чтоб двое из них заиграли. Они и будут говорить, что тебя рассматривают. Это правда. Вряд ли же там система: давай его позовем и специально не будем вызывать в основу? Такая жизнь. Не надо рассказывать, что тебе обещали, но не подняли.