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«Динамо» уступило «Ак Барсу» в КХЛ, ведя по ходу матча со счетом 3:1

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Московское «Динамо» на выезде уступило казанскому «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 5:4 (0:2, 3:1, 2:1) в пользу хозяев. У «бело-голубых» отличились Максим Джиошвили (11-я минута), Дмитрий Рашевский (14), Никита Буруянов (31) и Никита Гусев (57). В составе «Ак Барса» дубль оформил Александр Барабанов (28, 44), а также по шайбе забросили Илья Сафонов (34), Артём Галимов (36) и Митч Миллер (42).

Во втором периоде встречи при счете 3:1 в пользу «Динамо» американский вратарь «бело-голубых» Хантер Миска допустил ошибку, в результате которой казанцы сократили разницу в счете. Голкипер отправился меняться на полевого игрока, подумав, что у казанцев начался отложенный штраф. В тот момент, когда вратарь поехал в сторону скамейки, хоккеисты «Ак Барса» перехватили шайбу в своей зоне, а Сафонов направил ее в пустые ворота.

«Динамо» идет на третьей позиции в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка за 33 матча. «Ак Барс» одержал третью победу подряд и располагается на четвертом месте на Востоке с 41 очком.

В следующем матче «Ак Барс» 6 декабря на выезде сыграет с подмосковным «Витязем», а «Динамо» днем ранее в гостях встретится с петербургским СКА.

Ак Барс
5:4
0:2, 3:1, 2:1
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
3.12.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8087 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Алексей Кудашов
Вратари
Тимур Билялов
Хантер Миска
1-й период
10:48
Максим Джиошвили
(Егор Римашевский, Артем Швец-Роговой)
13:55
Дмитрий Рашевский
(Артем Михеев, Максим Комтуа)
2-й период
27:09
Александр Барабанов
(Илья Сафонов, Никита Лямкин)
30:02
Никита Буруянов
(Артем Кудашов, Максим Джиошвили)
30:34
Митчелл Миллер
30:34
Артем Галимов
30:34
Седрик Пакетт
33:42
Илья Сафонов
(Александр Барабанов, Альберт Яруллин)
35:46
Артем Галимов
(Алексей Марченко, Никита Лямкин)
3-й период
41:50
Митчелл Миллер
(Артур Бровкин, Никита Лямкин)
43:34
Александр Барабанов
(Илья Сафонов)
56:11
Никита Гусев
(Артем Швец-Роговой)
Статистика
4
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Ак Барс
Динамо М
КХЛ: таблица и календарь