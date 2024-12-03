«Динамо» уступило «Ак Барсу» в КХЛ, ведя по ходу матча со счетом 3:1

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 5:4 (0:2, 3:1, 2:1) в пользу хозяев. У «бело-голубых» отличились Максим Джиошвили (11-я минута), Дмитрий Рашевский (14), Никита Буруянов (31) и Никита Гусев (57). В составе «Ак Барса» дубль оформил Александр Барабанов (28, 44), а также по шайбе забросили Илья Сафонов (34), Артём Галимов (36) и Митч Миллер (42).
Во втором периоде встречи при счете 3:1 в пользу «Динамо» американский вратарь «бело-голубых» Хантер Миска допустил ошибку, в результате которой казанцы сократили разницу в счете. Голкипер отправился меняться на полевого игрока, подумав, что у казанцев начался отложенный штраф. В тот момент, когда вратарь поехал в сторону скамейки, хоккеисты «Ак Барса» перехватили шайбу в своей зоне, а Сафонов направил ее в пустые ворота.
«Динамо» идет на третьей позиции в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка за 33 матча. «Ак Барс» одержал третью победу подряд и располагается на четвертом месте на Востоке с 41 очком.
В следующем матче «Ак Барс» 6 декабря на выезде сыграет с подмосковным «Витязем», а «Динамо» днем ранее в гостях встретится с петербургским СКА.