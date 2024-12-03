«Динамо» уступило «Ак Барсу» в КХЛ, ведя по ходу матча со счетом 3:1

Во втором периоде встречи при счете 3:1 в пользу «Динамо» американский вратарь «бело-голубых» Хантер Миска допустил ошибку, в результате которой казанцы сократили разницу в счете. Голкипер отправился меняться на полевого игрока, подумав, что у казанцев начался отложенный штраф. В тот момент, когда вратарь поехал в сторону скамейки, хоккеисты «Ак Барса» перехватили шайбу в своей зоне, а Сафонов направил ее в пустые ворота.