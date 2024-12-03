«Металлург» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 5:3 (0:1, 2:1, 3:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Робин Пресс (35-я минута), Денис Зернов (39), Александр Петунин (52), Данила Юров (55) и Владислав Еременко (60). У хозяев отличился Сергей Гончарук (14), а также дубль оформил Михаил Абрамов (30, 50).
У вратаря «Торпедо» Ивана Бочарова завершилась рекордная для него и клуба сухая серия — 220 минут 31 секунда. Она стала 11-й по продолжительности в истории КХЛ.
«Металлург» (38 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» (35) идет на восьмой позиции на Западе. В следующем матче «Металлург» 5 декабря на выезде сыграет с тольяттинской «Ладой», а «Торпедо» днем позднее примет столичный ЦСКА.