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«Металлург» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 5:3 (0:1, 2:1, 3:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Робин Пресс (35-я минута), Денис Зернов (39), Александр Петунин (52), Данила Юров (55) и Владислав Еременко (60). У хозяев отличился Сергей Гончарук (14), а также дубль оформил Михаил Абрамов (30, 50).

У вратаря «Торпедо» Ивана Бочарова завершилась рекордная для него и клуба сухая серия — 220 минут 31 секунда. Она стала 11-й по продолжительности в истории КХЛ.

«Металлург» (38 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» (35) идет на восьмой позиции на Западе. В следующем матче «Металлург» 5 декабря на выезде сыграет с тольяттинской «Ладой», а «Торпедо» днем позднее примет столичный ЦСКА.

Торпедо
3:5
1:0, 1:2, 1:3
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
3.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Андрей Разин
Вратари
Иван Бочаров
(Иван Бочаров)
Александр Смолин
1-й период
02:07
Андрей Козлов
13:56
Сергей Гончарук
(Дмитрий Кагарлицкий)
14:44
Василий Атанасов
2-й период
20:44
Вячеслав Войнов
29:26
Михаил Абрамов
(Дмитрий Кагарлицкий, Сергей Гончарук)
34:04
Игорь Ларионов
34:49
Антон Силаев
34:53
Робин Пресс
(Люк Джонсон)
38:25
Денис Зернов
(Дмитрий Силантьев, Никита Михайлис)
3-й период
43:56
Александр Петунин
44:41
Владислав Еременко
49:32
Михаил Абрамов
51:58
Александр Петунин
(Данила Юров, Данила Паливко)
54:36
Данила Юров
(Даниил Вовченко)
59:52
Владислав Еременко
(Александр Петунин)
Статистика
8
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торпедо
Металлург Мг
КХЛ: таблица и календарь