«Металлург» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 5:3 (0:1, 2:1, 3:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Робин Пресс (35-я минута), Денис Зернов (39), Александр Петунин (52), Данила Юров (55) и Владислав Еременко (60). У хозяев отличился Сергей Гончарук (14), а также дубль оформил Михаил Абрамов (30, 50).