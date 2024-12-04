Очередной курьёз от Миски, «Металлург» испортил праздник Ларионову. Итоги дня в КХЛ

Обе команды сейчас находятся на хорошем ходу, что делало их встречу главной в рамках очередного игрового дня. И она не подвела, подарив болельщикам довольно-таки интересный хоккей. Домашние зрители, однако, после первого периода были не в лучшем настроении — «Динамо» не без доли везения — броски Максима Джиошвили и Дмитрия Рашевского стали точными явно с его помощью — ушло на первый перерыв с преимуществом в две шайбы.