«Адмирал» был сильнее минского «Динамо» и одержал четвертую победу в последних пяти играх

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
На 13-й минуте первого периода Вячеслав Основин с передач Кирилла Петькова и Дмитрия Завгороднего открыл счёт во встрече.
На пятой минуте второго периода Никита Сошников с передачи Вячеслава Основина удвоил преимущество хозяев. На 15-й минуте периода Даниил Гутик с передачи Георгия Солянникова сделал счёт 3:0.
В конце игры Александр Шевченко установил окончательный счёт в игре.
Отметим, что для дальневосточного клуба эта победа стала четвёртой в последних пяти встречах.