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«Адмирал» был сильнее минского «Динамо» и одержал четвертую победу в последних пяти играх

Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал минское «Динамо».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

На 13-й минуте первого периода Вячеслав Основин с передач Кирилла Петькова и Дмитрия Завгороднего открыл счёт во встрече.

На пятой минуте второго периода Никита Сошников с передачи Вячеслава Основина удвоил преимущество хозяев. На 15-й минуте периода Даниил Гутик с передачи Георгия Солянникова сделал счёт 3:0.

В конце игры Александр Шевченко установил окончательный счёт в игре.

Отметим, что для дальневосточного клуба эта победа стала четвёртой в последних пяти встречах.

Адмирал
4:0
0:0, 0:0, 0:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
4.12.2024, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Андрей Мишуров
Андрей Кареев
Статистика
6
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Адмирал
Динамо Мн
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