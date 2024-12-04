Кузнецов идет к миллиардному джек-поту, а СКА нужно чистить состав. Кого еще уберут из Питера?

Неочевидно, но факт: Деанджело своим приходом полностью перекрыл кислород другому легионеру, причем легионеру-нападающему. Как это возможно? Легко. Борна Рендулич, не выходивший на лед с 10 октября, и отыгравший в этом сезоне всего шесть матчей, был нужен СКА в основном для большинства. А точнее — для бросков из левого круга вбрасывания. Кто-то даже называл его, ни много ни мало, хорватским Овечкиным. Однако после того, как в руках у Ротенберга появилась такая опция как топовый праворукий защитник, Рендулич из «Овечкина» был разжалован.