Кузнецов идет к миллиардному джек-поту, а СКА нужно чистить состав. Кого еще уберут из Питера?

Когда СКА подписывал Евгения Кузнецова и Тони Деанджело, казалось, что клуб ни при каких условиях не сможет уместить их под потолок зарплат. Чего только стоит сумма в миллиард рублей, которую экс-напарник Овечкина может заработать благодаря бонусам. Эти маленькие хитрости позволили соблюсти регламент. Кроме того, «армейцы» на протяжении всего сезона, начиная с лета, крутят кубик-рубик из своего состава. Кого-то убирают, кого-то подписывают, и не успокаиваются даже теперь, за месяц до дедлайна.
Последними, кто сошел с питерского корабля, были Никита Серебряков и Эмиль Галимов. Оба поехали в Омск спасать братьев по «Газпрому». Правда, зарплата Галимова, находившегося на одностороннем контракте в команде ВХЛ, не шла под потолок зарплат. Расставание с ним — это скорее снижение общих издержек, а также жест доброй воли в адрес игрока.
С кем еще СКА может расстаться для того, чтобы не испытывать проблем с потолком зарплат, иметь достаточный маневр, да и просто не держать в команде игроков, которые не устраивают главного тренера? Последнее время ходит немало слухов, а с новой силой они активизируются, когда петербуржцы проигрывают.
Вроде бы успокоилась ситуация вокруг Сергея Толчинского. Он все еще не оправдывает репутацию самого дорогого (если считать оклад) нападающего СКА, но уже перестал попадать в запас, хотя иногда и играет по пять минут. Да и в самые смутные периоды в игре Толчинского сложно было представить его обмен. Долгосрочный контракт становился для Сергея чем-то вроде якоря, который волей-неволей оставлял его в Санкт-Петербурге.
Вместо Толчинского СКА пытается торговать Михаилом Воробьевым. Одним из лучших центральных нападающих КХЛ по игре на точке. У него в этом сезоне более 60% выигранных вбрасываний. Другие дело, что результативностью Воробьев, некогда исполнивший роль центра для Капризова в «Салавате» и российской молодежке, не блещет. А в составе «армейцев» чаще выходит в четвертом звене. Прежде всего, это не должно устраивать самого нападающего.
У Воробьева немаленькая зарплата, особенно для его сегодняшнего статуса — 50 миллионов рублей. Однако на русского центра в хорошем возрасте можно потратиться. Другое дело, что СКА не отдает Воробьева за воздух, да и в целом не стремится от него избавиться во что бы то ни стало. По информации наших коллег, у «Ак Барса», который выразил заинтересованность, запросили… Илью Сафонова.
Очевидно, что казанцы отдавать Сафонова не будут. Он один из ключевых центров «Ак Барса», а к тому же свой воспитанник. И прямо сейчас является частью лучшего звена казанцев Барабанов — Сафонов — Галимов. Параллельно новости о хотелках СКА Алексей Потапов выдал инсайд, что «барсы» заинтересованы Василием Глотовым. Зная, что Глотов — любимчик Ротенберга, это выглядит как троллинг: вы захотели нашего золотого мальчика? Ну тогда мы берем вашего!
Воробьева можно отчасти назвать жертвой пришествия Кузнецова. Мест в центре, а особенно в ведущих звеньях, автоматически стало меньше. А кто пострадал от подписания Деанджело? Прежде всего, Сергей Сапего. Белорусский защитник последний раз выходил на лед 30 октября, хотя получает 25 миллионов рублей. Кажется, он может получить игровое время только в случае травм основных защитников. Осложняет ему жизнь и то, что из «Лады» вернулся молодой Арсений Коромыслов.
Неочевидно, но факт: Деанджело своим приходом полностью перекрыл кислород другому легионеру, причем легионеру-нападающему. Как это возможно? Легко. Борна Рендулич, не выходивший на лед с 10 октября, и отыгравший в этом сезоне всего шесть матчей, был нужен СКА в основном для большинства. А точнее — для бросков из левого круга вбрасывания. Кто-то даже называл его, ни много ни мало, хорватским Овечкиным. Однако после того, как в руках у Ротенберга появилась такая опция как топовый праворукий защитник, Рендулич из «Овечкина» был разжалован.
Если СКА вдруг расстанется со всеми троими, то высвободит из-под потолка зарплат более 100 миллионов рублей! Правда, сложно поверить в то, что «армейцы» никого не возьмут взамен и добровольно сократят длину скамейки. Это точно не в духе Ротенберга. Скорее он будет искать выгодный обмен, чтобы на место опальных игроков пришли те, в ком главный тренер петербуржцев еще не разочаровался.
А что же там Кузнецов? Он, по данным «», имеет шансы заработать уже в этом сезоне 600 миллионов рублей. И они, о чудо, не попадут под потолок зарплат. Для этого, во-первых, нужно войти в тройку лучших бомбардиров чемпионата. К этому Кузя близок — на расстоянии 5 очков. А во-вторых, стать одним из трех самых полезных игроков регулярки. В данном случае Евгений даже опережает график и идет на первом месте в КХЛ по «+/-».
Если Кузнецов не получит травму или на него не найдут противоядие, он станет обладателем самого крупного джек-пота в истории КХЛ. А главное самому не попасть под жернова легендарной питерской ротации, через которую проходил даже великий Павел Дацюк. Но это уже совсем другая история…
Дмитрий Ерыкалов