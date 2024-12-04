Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шайбой на последней минуте закончился матч «Барыса» в КХЛ

Сегодня, 4 декабря, астанинский «Барыс» провел матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского «Спартака», передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Встреча состоялась в Астане и завершилась со счетом 4:2 в пользу «Спартака». У «Барыса» забил Антон Бурдасов и Алихан Омирбеков. При этом, до последней минуты хозяева могли перевести игру в овертайм, но не сумели реализовать шансы. Точку в матче «спартаковцы» поставили, попав по пустым воротам.

«Спартак» идет вторым в таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 34 матчах. «Барыс» располагается на предпоследнем, 11-м месте на «Востоке», имея в активе 21 балл после 34 игр.

Казахстанский клуб проиграл уже шесть поражений подряд.

В дальнейшем подопечным Галыма Мамбеталиева предстоит выездная серия игр с череповецкой «Северсталью» (6 декабря), санкт-петербургским СКА (8 декабря), московским «Динамо» (17 декабря), пекинским «Куньлунем» (19 декабря) и челябинским «Трактором» (21 декабря).

Барыс
2:4
0:0, 0:3, 2:1
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
4.12.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 4345 зрителей
Главные тренеры
Галым Мамбеталиев
Алексей Жамнов
Вратари
Андрей Шутов
Патрик Рибар
1-й период
11:05
Бейбарыс Оразов
2-й период
21:36
Адам Ружичка
(Михаил Мальцев, Александр Беляев)
28:56
Ансель Галимов
(Егор Зайцев, Михал Чайковски)
32:40
Данил Бутенко
33:31
Александр Беляев
(Александр Пашин, Дмитрий Вишневский)
34:08
Вениамин Королев
3-й период
45:34
Михаил Мальцев
46:10
Александр Пашин
46:31
Антон Бурдасов
(Алихан Омирбеков, Иван Николишин)
47:50
Алихан Омирбеков
(Антон Бурдасов, Адиль Бекетаев)
59:43
Даниил Орлов
Статистика
4
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
Спартак
КХЛ: таблица и календарь