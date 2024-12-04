Шайбой на последней минуте закончился матч «Барыса» в КХЛ

Встреча состоялась в Астане и завершилась со счетом 4:2 в пользу «Спартака». У «Барыса» забил Антон Бурдасов и Алихан Омирбеков. При этом, до последней минуты хозяева могли перевести игру в овертайм, но не сумели реализовать шансы. Точку в матче «спартаковцы» поставили, попав по пустым воротам.
«Спартак» идет вторым в таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 34 матчах. «Барыс» располагается на предпоследнем, 11-м месте на «Востоке», имея в активе 21 балл после 34 игр.
Казахстанский клуб проиграл уже шесть поражений подряд.
В дальнейшем подопечным Галыма Мамбеталиева предстоит выездная серия игр с череповецкой «Северсталью» (6 декабря), санкт-петербургским СКА (8 декабря), московским «Динамо» (17 декабря), пекинским «Куньлунем» (19 декабря) и челябинским «Трактором» (21 декабря).