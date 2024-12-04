Шайбой на последней минуте закончился матч «Барыса» в КХЛ

Встреча состоялась в Астане и завершилась со счетом 4:2 в пользу «Спартака». У «Барыса» забил Антон Бурдасов и Алихан Омирбеков. При этом, до последней минуты хозяева могли перевести игру в овертайм, но не сумели реализовать шансы. Точку в матче «спартаковцы» поставили, попав по пустым воротам.