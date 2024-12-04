В «Барысе» объяснили поражение от «Спартака» в КХЛ

«Предупреждали, что это команда быстренькая, техничные ребята, игровые… Хотели сыграть плотнее. Первый период получился. Во втором периоде пропустили голы какие-то — рикошет… Ну, контратака — понятно, провалились. Предупреждали, у нас были такие моменты. И третий гол — ненужное удаление. Хотя мы в меньшинстве уже давно не пропускали, но здесь пропустили — неправильно сыграли. В третьем периоде ребята, вроде, проснулись — забили два гола, могли еще забить… Да и во втором периоде могли забивать. Просто нужно более ответственно к этому подойти в завершении. И можно было игру вытащить», — заявил Мамбеталиев.