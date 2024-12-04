В «Барысе» объяснили поражение от «Спартака» в КХЛ

Игра состоялась в Астане и завершилась со счетом 4:2 в пользу «Спартака».
«Предупреждали, что это команда быстренькая, техничные ребята, игровые… Хотели сыграть плотнее. Первый период получился. Во втором периоде пропустили голы какие-то — рикошет… Ну, контратака — понятно, провалились. Предупреждали, у нас были такие моменты. И третий гол — ненужное удаление. Хотя мы в меньшинстве уже давно не пропускали, но здесь пропустили — неправильно сыграли. В третьем периоде ребята, вроде, проснулись — забили два гола, могли еще забить… Да и во втором периоде могли забивать. Просто нужно более ответственно к этому подойти в завершении. И можно было игру вытащить», — заявил Мамбеталиев.
После матча, «Спартак» идет вторым в таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 34 матчах. «Барыс» располагается на предпоследнем, 11-м месте на «Востоке», имея в активе 21 балл после 34 игр.
В дальнейшем подопечным Галыма Мамбеталиева предстоит выездная серия игр с череповецкой «Северсталью» (6 декабря), санкт-петербургским СКА (8 декабря), московским «Динамо» (17 декабря), пекинским «Куньлунем» (19 декабря) и челябинским «Трактором» (21 декабря).