Провал Квартальнова во Владивостоке, победа «Авангарда» без Звягина. Итоги дня в КХЛ

«Тигры» вышли вперёд незадолго до первого перерыва, однако Алексей Береглазов восстановил равновесие ещё до ухода в раздевалки. Во второй двадцатиминутке уже железнодорожники дважды захватывали преимущество в счёте, но хабаровчане оба раза находили ответ. В одном из случаев это сделал раззабивавшийся Алекс Гальченюк, в активе которого стало девять шайб в девяти последних матчах.