Хет-трик Канцерова помог «Металлургу» обыграть «Ладу»

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Тольятти, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) в пользу гостей. Хет-трик оформил Роман Канцеров (6, 51, 59-я минуты), забросившую третью шайбу с буллита, также отличился Люк Джонсон (42). Голкипер Александр Смолин оформил второй шатаут в карьере в КХЛ. Для него этот матч стал 16-м в лиге.
Защитник «Металлурга» Артем Минулин провел 300-й матч в КХЛ.
«Металлург», набрав 40 очков в 35 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, где «Лада» с 31 баллом после 32 встреч располагается на восьмой строчке.
В следующем матче «Металлург» 7 декабря на выезде сыграет с московским «Динамо», а «Лада» 8 декабря в Нижнем Новгороде встретится с «Торпедо».