Хет-трик Канцерова помог «Металлургу» обыграть «Ладу»

Встреча, прошедшая в Тольятти, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) в пользу гостей. Хет-трик оформил Роман Канцеров (6, 51, 59-я минуты), забросившую третью шайбу с буллита, также отличился Люк Джонсон (42). Голкипер Александр Смолин оформил второй шатаут в карьере в КХЛ. Для него этот матч стал 16-м в лиге.