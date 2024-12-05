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Хет-трик Канцерова помог «Металлургу» обыграть «Ладу»

Хет-трик Канцерова помог «Металлургу» обыграть «Ладу», Смолин оформил 2-й шатаут.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Тольятти, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) в пользу гостей. Хет-трик оформил Роман Канцеров (6, 51, 59-я минуты), забросившую третью шайбу с буллита, также отличился Люк Джонсон (42). Голкипер Александр Смолин оформил второй шатаут в карьере в КХЛ. Для него этот матч стал 16-м в лиге.

Защитник «Металлурга» Артем Минулин провел 300-й матч в КХЛ.

«Металлург», набрав 40 очков в 35 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, где «Лада» с 31 баллом после 32 встреч располагается на восьмой строчке.

В следующем матче «Металлург» 7 декабря на выезде сыграет с московским «Динамо», а «Лада» 8 декабря в Нижнем Новгороде встретится с «Торпедо».

Лада
0:4
0:1, 0:0, 0:3
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
5.12.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 5398 зрителей
Главные тренеры
Павел Зубов
Андрей Разин
Вратари
Владислав Подъяпольский
Александр Смолин
1-й период
05:55
Роман Канцеров
(Денис Зернов, Дмитрий Силантьев)
2-й период
23:45
Командный штраф
31:20
Люк Джонсон
3-й период
40:47
Владислав Семин
41:06
Люк Джонсон
(Робин Пресс, Роман Канцеров)
46:09
Михаил Фисенко
49:24
Михаил Фисенко
50:17
Роман Канцеров
(Робин Пресс, Даниил Вовченко)
56:08
Дмитрий Силантьев
56:32
Магомед Шараканов
56:32
Андрей Алтыбармакян
56:32
Дмитрий Моисеев
58:35
Роман Канцеров
Статистика
12
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
5
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Валерий Якимов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Лада
Металлург Мг
КХЛ: таблица и календарь