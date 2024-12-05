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«Динамо» обыграло СКА в гостевом матче КХЛ

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло петербургский СКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:2 (1:0, 0:2, 2:1) в пользу гостей, у которых отличились Егор Римашевский (25-я минута), Артем Михеев (35), Максим Джиошвили (52) и Джордан Уил (60). В составе хозяев шайбы забросили Григорий Кузьмин (7) и Арсений Грицюк (44).

Защитник «Динамо» Кирилл Готовец провел 400-й матч в КХЛ. Уил стал лучшим бомбардиром среди легионеров в истории московского клуба. На его счету теперь 160 очков в составе «Динамо».

«Бело-голубые», набрав 45 очков в 34 матчах, занимают третье место в таблице Западной конференции, где СКА с 42 баллами после 33 встреч идет четвертым.

В следующем матче «Динамо» 7 декабря примет магнитогорский «Металлург», команда Романа Ротенберга на следующий день сыграет дома с астанинским «Барысом».

СКА
2:4
1:0, 0:2, 1:2
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
5.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Алексей Кудашов
Вратари
Павел Мойсевич
(Павел Мойсевич)
Максим Моторыгин
1-й период
06:35
Григорий Кузьмин
(Марат Хайруллин, Евгений Кузнецов)
13:42
Кирилл Готовец
2-й период
24:29
Егор Римашевский
(Никита Гусев, Джордан Уил)
29:03
Дмитрий Рашевский
29:57
Марат Хайруллин
34:11
Артем Михеев
(Игорь Ожиганов)
38:40
Евгений Кузнецов
3-й период
41:20
Даниил Пыленков
43:17
Арсений Грицюк
(Энтони Деанджело)
49:49
Никита Смирнов
52:00
Максим Джиошвили
(Артем Ильенко)
59:15
Джордан Уил
(Даниил Пыленков, Павел Кудрявцев)
Статистика
6
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Динамо М
КХЛ: таблица и календарь