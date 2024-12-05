«Динамо» обыграло СКА в гостевом матче КХЛ

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:2 (1:0, 0:2, 2:1) в пользу гостей, у которых отличились Егор Римашевский (25-я минута), Артем Михеев (35), Максим Джиошвили (52) и Джордан Уил (60). В составе хозяев шайбы забросили Григорий Кузьмин (7) и Арсений Грицюк (44).
Защитник «Динамо» Кирилл Готовец провел 400-й матч в КХЛ. Уил стал лучшим бомбардиром среди легионеров в истории московского клуба. На его счету теперь 160 очков в составе «Динамо».
«Бело-голубые», набрав 45 очков в 34 матчах, занимают третье место в таблице Западной конференции, где СКА с 42 баллами после 33 встреч идет четвертым.
В следующем матче «Динамо» 7 декабря примет магнитогорский «Металлург», команда Романа Ротенберга на следующий день сыграет дома с астанинским «Барысом».