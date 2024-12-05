«Динамо» обыграло СКА в гостевом матче КХЛ

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:2 (1:0, 0:2, 2:1) в пользу гостей, у которых отличились Егор Римашевский (25-я минута), Артем Михеев (35), Максим Джиошвили (52) и Джордан Уил (60). В составе хозяев шайбы забросили Григорий Кузьмин (7) и Арсений Грицюк (44).