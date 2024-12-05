Ротенберг — игрокам СКА: закройте рты. Скажу честно — нам должны были дать больше удалений

«Во втором периоде нам помешала дисциплина. Совместными усилиями вместе с ребятами мы решили это в Хабаровске, но сегодня игровая дисциплина нас снова подвела. Мы работаем с этим весь год.



Удаления. Я могу вам честно сказать — нам должны были давать ещё больше удалений. Я не буду говорить какие-то фамилии, но это не командная игра. Когда идёт игра, тогда надо концентрироваться на игре.



Там были моменты, когда наши игроки разговаривали с лавкой “Динамо”. Ну это… Закрой рот и играй. Это те слова, которые нужны нашей команде. Даже во дворе, когда ты играешь в хоккей, нельзя терять концентрацию, потому что может произойти всё что угодно. Идёт игра — и надо играть.



Хочу поблагодарить судей. Они относились к нам лояльно. Хочу им сказать спасибо. Они не давали удалений в моментах 50/50. Полёт на Дальний Восток повлиял, но мы проиграли не из-за этого. Все в равных условиях. И мы проиграли из-за наших индивидуальных ошибок», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.