«Во втором периоде нам помешала дисциплина. Совместными усилиями вместе с ребятами мы решили это в Хабаровске, но сегодня игровая дисциплина нас снова подвела. Мы работаем с этим весь год.
Удаления. Я могу вам честно сказать — нам должны были давать ещё больше удалений. Я не буду говорить какие-то фамилии, но это не командная игра. Когда идёт игра, тогда надо концентрироваться на игре.
Там были моменты, когда наши игроки разговаривали с лавкой “Динамо”. Ну это… Закрой рот и играй. Это те слова, которые нужны нашей команде. Даже во дворе, когда ты играешь в хоккей, нельзя терять концентрацию, потому что может произойти всё что угодно. Идёт игра — и надо играть.
Хочу поблагодарить судей. Они относились к нам лояльно. Хочу им сказать спасибо. Они не давали удалений в моментах 50/50. Полёт на Дальний Восток повлиял, но мы проиграли не из-за этого. Все в равных условиях. И мы проиграли из-за наших индивидуальных ошибок», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Ротенберг — игрокам СКА: закройте рты. Скажу честно — нам должны были дать больше удалений
Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от московского «Динамо» (2:4) рассказал об удалениях игроков армейского клуба.
«Во втором периоде нам помешала дисциплина. Совместными усилиями вместе с ребятами мы решили это в Хабаровске, но сегодня игровая дисциплина нас снова подвела. Мы работаем с этим весь год.
Роман Ротенберг
Алексей Кудашов
Павел Мойсевич
(Павел Мойсевич, Павел Мойсевич)
Максим Моторыгин
06:35
Григорий Кузьмин
(Марат Хайруллин, Евгений Кузнецов)
13:42
Кирилл Готовец
24:29
Егор Римашевский
(Никита Гусев, Джордан Уил)
29:03
Дмитрий Рашевский
29:57
Марат Хайруллин
34:11
Артем Михеев
(Игорь Ожиганов)
38:40
Евгений Кузнецов
41:20
Даниил Пыленков
43:17
Арсений Грицюк
(Энтони Деанджело)
49:49
Никита Смирнов
52:00
Максим Джиошвили
(Артем Ильенко)
59:15
Джордан Уил
(Даниил Пыленков, Павел Кудрявцев)
59:50
Арсений Грицюк
59:50
Александр Никишин
59:50
Максим Комтуа
59:50
Максим Комтуа
10
Штрафное время
10
3
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит