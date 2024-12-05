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Евгений Кузнецов — о носках, которые ему в детстве связала мама: «К сожалению, больше ничего уже не растет»

Нападающий СКА Евгений Кузнецов дал интервью в перерыве домашнего матча против московского «Динамо» (2:4) в FONBET Чемпионате КХЛ.

Источник: Кадр из трансляции

На вопрос комика Ильи Соболева о том, почему хоккеист так вспотел, Кузнецов ответил, что «был в баньке».

«Любой (Предпочитает веник. — Прим. “СЭ”). Вон полкоманды с такими у них играет. Игра тяжелая, особо не до шуточек», — сказал Кузнецов.

Соболев также поинтересовался, какие носки хоккеист надевает под коньки.

«Шерстяные, мама связала еще в детстве. Там холодно. К сожалению, больше ничего уже не растет (смеется). Только ногти. Средние (Длина ногтей. — Прим. “СЭ”). Среднестатистические ногти», — сказал хоккеист.

Он также рассказал, что во время матча нюхает «ментоловую штучку».

«Ментоловая штучка есть. Нюхаешь и бежишь. Ты не нюхаешь? Прикольно, как звездочка», — добавил Кузнецов.

«Динамо» набрало 45 очков и занимает третье место в таблице «Запада», СКА с 42 очками располагается на четвертой строчке.

СКА
2:4
1:0, 0:2, 1:2
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
5.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 12142 зрителя
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Алексей Кудашов
Вратари
Павел Мойсевич
(Павел Мойсевич, Павел Мойсевич)
Максим Моторыгин
1-й период
06:35
Григорий Кузьмин
(Марат Хайруллин, Евгений Кузнецов)
13:42
Кирилл Готовец
2-й период
24:29
Егор Римашевский
(Никита Гусев, Джордан Уил)
29:03
Дмитрий Рашевский
29:57
Марат Хайруллин
34:11
Артем Михеев
(Игорь Ожиганов)
38:40
Евгений Кузнецов
3-й период
41:20
Даниил Пыленков
43:17
Арсений Грицюк
(Энтони Деанджело)
49:49
Никита Смирнов
52:00
Максим Джиошвили
(Артем Ильенко)
59:15
Джордан Уил
(Даниил Пыленков, Павел Кудрявцев)
59:50
Арсений Грицюк
59:50
Александр Никишин
59:50
Максим Комтуа
59:50
Максим Комтуа
Статистика
10
Штрафное время
10
3
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Динамо М
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