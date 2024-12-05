Евгений Кузнецов — о носках, которые ему в детстве связала мама: «К сожалению, больше ничего уже не растет»

На вопрос комика Ильи Соболева о том, почему хоккеист так вспотел, Кузнецов ответил, что «был в баньке».
«Любой (Предпочитает веник. — Прим. “СЭ”). Вон полкоманды с такими у них играет. Игра тяжелая, особо не до шуточек», — сказал Кузнецов.
Соболев также поинтересовался, какие носки хоккеист надевает под коньки.
«Шерстяные, мама связала еще в детстве. Там холодно. К сожалению, больше ничего уже не растет (смеется). Только ногти. Средние (Длина ногтей. — Прим. “СЭ”). Среднестатистические ногти», — сказал хоккеист.
Он также рассказал, что во время матча нюхает «ментоловую штучку».
«Ментоловая штучка есть. Нюхаешь и бежишь. Ты не нюхаешь? Прикольно, как звездочка», — добавил Кузнецов.
«Динамо» набрало 45 очков и занимает третье место в таблице «Запада», СКА с 42 очками располагается на четвертой строчке.