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«Амур» второй раз в сезоне уступил минскому «Динамо» в КХЛ

Хабаровский «Амур» второй раз в сезоне уступил минскому «Динамо» в матче КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Хабаровский «Амур» на своем льду уступил минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Виталий Пинчук (16-я минута), Александр Волков (20), Брэйди Лайл (29), дубль оформил Роман Горбунов (51, 59). За «Амур» голы забили Алекс Броадхерст (4) и Владислав Барулин (27).

Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев сделал результативную передачу, которая стала для него 650-й в КХЛ. «Амур» второй раз по ходу сезона уступил «Динамо», первая встреча между командами прошла 5 сентября в Минске и завершилась со счетом 3:0 пользу хозяев.

«Амур» идет на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 18 очков за 34 игры. «Динамо» располагается на шестой позиции на Западе с 38 очками в 34 играх.

В следующем матче «Динамо» 18 декабря на выезде сыграет с челябинском «Трактором», «Амур» 8 декабря примет владивостокский «Адмирал».

Амур
2:5
1:2, 1:1, 0:2
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
6.12.2024, 12:00 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 5708 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Дамир Шаймарданов
Андрей Тихомиров
(Егор Вельмакин)
1-й период
00:30
Кэмерон Ли
03:16
Алекс Бродхерст
(Кэмерон Ли, Алекс Гальченюк)
11:24
Николас Мелош
15:22
Виталий Пинчук
(Александр Волков)
19:13
Александр Волков
(Николас Мелош, Андрей Тихомиров)
2-й период
25:43
Андрей Стась
26:42
Владислав Барулин
(Алекс Бродхерст, Алекс Гальченюк)
28:33
Олег Ли
28:42
Брэйди Лайл
(Вадим Шипачев)
30:31
Иван Мищенко
34:15
Джош Брук
3-й период
50:26
Роман Горбунов
(Николай Салыго)
57:32
Иван Мищенко
58:40
Роман Горбунов
(Ксавье Уэлле, Джордан Гросс)
59:57
Роберт Хэмилтон
Статистика
8
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Бондарь
(Россия, Магнитогорск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Амур
Динамо Мн
КХЛ: таблица и календарь