«Амур» второй раз в сезоне уступил минскому «Динамо» в КХЛ

Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев сделал результативную передачу, которая стала для него 650-й в КХЛ. «Амур» второй раз по ходу сезона уступил «Динамо», первая встреча между командами прошла 5 сентября в Минске и завершилась со счетом 3:0 пользу хозяев.