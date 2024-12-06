«Амур» второй раз в сезоне уступил минскому «Динамо» в КХЛ

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Хабаровский «Амур» на своем льду уступил минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Виталий Пинчук (16-я минута), Александр Волков (20), Брэйди Лайл (29), дубль оформил Роман Горбунов (51, 59). За «Амур» голы забили Алекс Броадхерст (4) и Владислав Барулин (27).
Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев сделал результативную передачу, которая стала для него 650-й в КХЛ. «Амур» второй раз по ходу сезона уступил «Динамо», первая встреча между командами прошла 5 сентября в Минске и завершилась со счетом 3:0 пользу хозяев.
«Амур» идет на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 18 очков за 34 игры. «Динамо» располагается на шестой позиции на Западе с 38 очками в 34 играх.
В следующем матче «Динамо» 18 декабря на выезде сыграет с челябинском «Трактором», «Амур» 8 декабря примет владивостокский «Адмирал».