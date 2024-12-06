КХЛ собрала сборную мира для участия в Кубке Первого канала. Какие иностранцы сыграют в этой команде

Кубок Первого канала внезапно приобрел новое значение и становится потенциально крайне интересным событием. Это стало очевидно после того, как лига опубликовала состав сборной мира КХЛ, которую на турнире будет тренировать легендарный Майк Кинэн. Ее сложно назвать идеальной командой, учитывая, что всех сильнейших пригласить не удалось. Но она разом поднимает статус турнира. Нет ничего принципиальнее и интереснее, чем матч в формате «наши против не наших» на самой вместительной хоккейной арене мира. Интриги, нерва и зрелища от сборной мира КХЛ стоит ждать уже в первом матче против «России 25» во главе с Романом Ротенбергом.