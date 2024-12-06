«Барыс» остановился в шаге от камбэка в КХЛ

В третьем периоде хозяева забросили еще две шайбы за восемь с половиной минут, доведя счет до 4:1. Но гости из Астаны проявили характер, ответив двумя точными бросками — в обоих случаях отличился Антон Бурдасов. Последние секунды гости провели в меньшинстве, и риск сыграл с ними в злую шутку — хозяева забросили еще одну шайбу, уже в третий раз за матч отличился белорус Александр Скоренов.