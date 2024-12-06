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«Барыс» остановился в шаге от камбэка в КХЛ

«Барыс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ. В гостях команда проиграла «Северстали», передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Игра, прошедшая в Череповце, завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

К концу второго периода «Северсталь» уверенно вела со счетом 2:0, но незадолго до перерыва Алихан Асетов сократил отставание (2:1).

В третьем периоде хозяева забросили еще две шайбы за восемь с половиной минут, доведя счет до 4:1. Но гости из Астаны проявили характер, ответив двумя точными бросками — в обоих случаях отличился Антон Бурдасов. Последние секунды гости провели в меньшинстве, и риск сыграл с ними в злую шутку — хозяева забросили еще одну шайбу, уже в третий раз за матч отличился белорус Александр Скоренов.

Теперь в активе «Северстали» 38 очков и шестое место в западной конференции. Команда вновь вернулась на победную тропу.

Что касается «Барыса», то команда потерпела седьмое поражение кряду. С 21 баллом коллектив занимает предпоследнее 11-е место в восточной конференции.

Следующая игра казахстанского клуба пройдет 8 декабря. В Санкт-Петербурге «Барыс» сыграет с местным СКА, который идет в топ-5 в западной конференции.

Северсталь
5:3
1:0, 1:1, 3:2
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
6.12.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5023 зрителя
Главные тренеры
Андрей Козырев
Галым Мамбеталиев
Вратари
Константин Шостак
(Константин Шостак)
Андрей Шутов
(Андрей Шутов)
1-й период
08:25
Кирилл Пилипенко
09:10
Александр Скоренов
09:10
Командный штраф
2-й период
26:11
Алихан Асетов
26:37
Александр Скоренов
(Тимур Муханов, Руслан Абросимов)
32:29
Самат Данияр
37:24
Илья Хохлов
38:58
Алихан Асетов
(Иван Николишин)
3-й период
44:06
Илья Хохлов
45:29
Никита Коростелев
(Кирилл Пилипенко, Данил Аймурзин)
45:42
Ярослав Дыбленко
48:28
Кирилл Пилипенко
(Янни Калдис)
48:43
Марк Барберио
49:04
Антон Бурдасов
(Иван Николишин, Адиль Бекетаев)
51:04
Марк Барберио
56:20
Антон Бурдасов
(Алихан Асетов)
58:57
Командный штраф
59:46
Александр Скоренов
59:46
Антон Бурдасов
Статистика
8
Штрафное время
14
7
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Северсталь
Барыс
КХЛ: таблица и календарь