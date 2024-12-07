Мощный камбэк «Ак Барса», разрастающийся кризис «Сибири». Итоги дня в КХЛ

На матч в Балашихе «Ак Барс», как сначала показалось, не явился: уже на первой минуте хозяева открыли счёт, а к восьмой минуте «Витязь» повёл 3:0 и отправил на лавку Тимура Билялова. А потом начались чудеса: «Витязь» удалялся не так уж и часто, но почти все удаления гости использовали с поразительной эффективностью. «Ак Барс» забросил три шайбы «5 на 4», гол Ильи Сафонова формально забит в равных составах, но лишь через секунду после конца большинства. «Ак Барс» отыгрался с 0:3 и вышел на третье место Востока.