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Мамбеталиев — о поражении «Барыса»: «Что тут сделаешь? Это хоккей. У многих ребят нет большого опыта игры в КХЛ»

Галым Мамбеталиев, главный тренер «Барыса», прокомментировал поражение от «Северстали» в матче КХЛ.

Источник: Шмаков Максим, photo.khl.ru

"Начали осторожно. Знали, что соперник будет прессинговать. Первый период, можно сказать, выстояли. Пропустили конечно две контратаки. И в меньшинстве — могли этот гол не пропускать. Что тут сделаешь? Это хоккей. В последнем периоде вроде встрепенулись после забитого гола. Забили еще два гола, но на пересменке не поняли, кто кого меняет. Получилось вшестером. Удаление, и забили нам в пустые ворота.

Что сказал команде перед третьим периодом? Что нужно поиграть активнее. Поиграть с шайбой, повылазить, быть позлее, так сказать. Были у нас ребята, которые повели за собой. Забили в большинстве, это дало нам импульс. После первой заброшенной шайбы ребята стали увереннее у ворот играть. Забили второй, третий. Хотя я говорил ребятам, чтобы играли раскованнее, но, видимо, хотят выиграть и постоянно в таком напряжении находятся.

У многих ребят нет большого опыта игры в КХЛ. Потихоньку будем нарабатывать. Все придет", — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.

Северсталь
5:3
1:0, 1:1, 3:2
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
6.12.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5023 зрителя
Главные тренеры
Андрей Козырев
Галым Мамбеталиев
Вратари
Константин Шостак
(Константин Шостак)
Андрей Шутов
(Андрей Шутов)
1-й период
08:25
Кирилл Пилипенко
09:10
Александр Скоренов
09:10
Командный штраф
2-й период
26:11
Алихан Асетов
26:37
Александр Скоренов
(Тимур Муханов, Руслан Абросимов)
32:29
Самат Данияр
37:24
Илья Хохлов
38:58
Алихан Асетов
(Иван Николишин)
3-й период
44:06
Илья Хохлов
45:29
Никита Коростелев
(Кирилл Пилипенко, Данил Аймурзин)
45:42
Ярослав Дыбленко
48:28
Кирилл Пилипенко
(Янни Калдис)
48:43
Марк Барберио
49:04
Антон Бурдасов
(Иван Николишин, Адиль Бекетаев)
51:04
Марк Барберио
56:20
Антон Бурдасов
(Алихан Асетов)
58:57
Командный штраф
59:46
Александр Скоренов
59:46
Антон Бурдасов
Статистика
8
Штрафное время
14
7
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Северсталь
Барыс
КХЛ: таблица и календарь