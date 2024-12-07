Мамбеталиев — о поражении «Барыса»: «Что тут сделаешь? Это хоккей. У многих ребят нет большого опыта игры в КХЛ»

Что сказал команде перед третьим периодом? Что нужно поиграть активнее. Поиграть с шайбой, повылазить, быть позлее, так сказать. Были у нас ребята, которые повели за собой. Забили в большинстве, это дало нам импульс. После первой заброшенной шайбы ребята стали увереннее у ворот играть. Забили второй, третий. Хотя я говорил ребятам, чтобы играли раскованнее, но, видимо, хотят выиграть и постоянно в таком напряжении находятся.