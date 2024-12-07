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«Динамо» Москва вырвало победу у «Металлурга» в матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московское «Динамо» и магнитогорский «Металлург».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве. «Динамо» одержало победу со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Дмитрий Рашевский (дважды) и Макс Комтуа. За «Металлург» дубль оформил Роман Канцеров. На 29-й минуте Канцеров не реализовал штрафной бросок.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 47 очков за 35 матчей. «Металлург» находится на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 40 очков за 36 игр.

Динамо М
3:2
1:1, 1:1, 1:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
7.12.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Андрей Разин
Вратари
Максим Моторыгин
Александр Смолин
1-й период
16:00
Роман Канцеров
(Дмитрий Силантьев, Денис Зернов)
17:31
Дмитрий Рашевский
(Артем Михеев, Максим Комтуа)
2-й период
22:22
Максим Комтуа
23:13
Роман Канцеров
(Робин Пресс, Даниил Вовченко)
28:58
Роман Канцеров
34:37
Артем Минулин
35:26
Максим Комтуа
(Павел Кудрявцев, Никита Гусев)
35:54
Робин Пресс
3-й период
48:27
Александр Петунин
53:29
Джордан Уил
57:08
Дмитрий Рашевский
(Максим Комтуа)
Статистика
7
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо М
Металлург Мг
КХЛ: таблица и календарь