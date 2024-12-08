«Спартак» выиграл третий матч подряд в КХЛ

Московский «Спартак» одержал победу над подмосковным «Витязем» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра в Балашихе завершилась со счетом 2:4 (0:0, 2:3, 0:1).
У «Спартака» забивали Дмитрий Вишневский (22-я минута), Александр Пашин (24, 27) и Герман Рубцов (56). Пашин сделал еще и голевую передачу, а Ансель Галимов оформил ассистентский хет-трик.
У хозяев поля шайбы на счету Дерека Барака (25) и Сергея Калинина (33).
«Спартак» выиграл третий матч подряд и занимает второе место в Западной конференции. У «Витязя» девятое место.
Результаты других матчей дня:
«Амур» — «Адмирал» — 4:6;
«Торпедо» — «Лада» — 3:2.