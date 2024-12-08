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«Спартак» выиграл третий матч подряд в КХЛ

«Красно-белые» обыграли в Балашихе «Витязь» со счетом 4:2. Александр Пашин и Ансель Галимов набрали по три очка.

Источник: Официальный сайт ХК «‎Спартак» (Москва)

Московский «Спартак» одержал победу над подмосковным «Витязем» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра в Балашихе завершилась со счетом 2:4 (0:0, 2:3, 0:1).

У «Спартака» забивали Дмитрий Вишневский (22-я минута), Александр Пашин (24, 27) и Герман Рубцов (56). Пашин сделал еще и голевую передачу, а Ансель Галимов оформил ассистентский хет-трик.

У хозяев поля шайбы на счету Дерека Барака (25) и Сергея Калинина (33).

«Спартак» выиграл третий матч подряд и занимает второе место в Западной конференции. У «Витязя» девятое место.

Результаты других матчей дня:

«Амур» — «Адмирал» — 4:6;

«Торпедо» — «Лада» — 3:2.

Витязь
2:4
0:0, 2:3, 0:1
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
8.12.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Арена Балашиха, 5152 зрителя
Главные тренеры
Павел Десятков
Алексей Жамнов
Вратари
Дмитрий Шикин
(Максим Дорожко, Максим Дорожко)
Дмитрий Николаев
1-й период
00:00
Командный штраф
09:59
Владислав Валенцов
16:21
Даниэль Усманов
2-й период
21:18
Дмитрий Вишневский
(Иван Морозов)
23:52
Александр Пашин
(Ансель Галимов)
24:18
Дерек Барак
(Иван Чехович)
26:47
Александр Пашин
(Михал Чайковски, Ансель Галимов)
32:52
Сергей Калинин
(Андрей Чивилев, Руслан Педан)
34:49
Фредерик Готье
3-й период
55:03
Герман Рубцов
(Александр Пашин, Ансель Галимов)
59:30
Иван Ежов
59:30
Егор Зайцев
Статистика
9
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Витязь
Спартак
КХЛ: таблица и календарь