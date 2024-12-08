«Салават Юлаев» переиграл «Ак Барс» в «зеленом дерби»

Команды в первый раз в сезоне встретились друг с другом 5 сентября, в самом начале чемпионата, тогда «Салават Юлаев» одержал дома победу со счетом 5:3. Далее в противостоянии пройдут три матча в Казани (18 декабря, 8 января и 27 января 2025 года), а финальное в «регулярке», шестое «зеленое дерби» состоится 14 февраля снова в Уфе.