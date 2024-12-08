«Салават Юлаев» переиграл «Ак Барс» в «зеленом дерби»

Встреча прошла в Уфе в воскресенье и завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. Победу уфимцам принес Джожуа Ливо, оформивший дубль (36-я и 64-я минуты), забросив решающую шайбу в овертайме, также у хозяев отличился Артем Набиев (9). У казанцев голами отметились Николас Петан (33) и Дмитрий Яшкин (41).
Команды в первый раз в сезоне встретились друг с другом 5 сентября, в самом начале чемпионата, тогда «Салават Юлаев» одержал дома победу со счетом 5:3. Далее в противостоянии пройдут три матча в Казани (18 декабря, 8 января и 27 января 2025 года), а финальное в «регулярке», шестое «зеленое дерби» состоится 14 февраля снова в Уфе.
«Салават Юлаев» одержал шестую победу подряд, набрал 48 очков и занимает второе место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» прервал свою четырехматчевую победную серию и идет на третьей строчке на Востоке (44 очка).