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«Салават Юлаев» переиграл «Ак Барс» в «зеленом дерби»

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» в овертайме переиграл дома казанский «Ак Барс» во втором в нынешнем сезоне «зеленом дерби» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в Уфе в воскресенье и завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. Победу уфимцам принес Джожуа Ливо, оформивший дубль (36-я и 64-я минуты), забросив решающую шайбу в овертайме, также у хозяев отличился Артем Набиев (9). У казанцев голами отметились Николас Петан (33) и Дмитрий Яшкин (41).

Команды в первый раз в сезоне встретились друг с другом 5 сентября, в самом начале чемпионата, тогда «Салават Юлаев» одержал дома победу со счетом 5:3. Далее в противостоянии пройдут три матча в Казани (18 декабря, 8 января и 27 января 2025 года), а финальное в «регулярке», шестое «зеленое дерби» состоится 14 февраля снова в Уфе.

«Салават Юлаев» одержал шестую победу подряд, набрал 48 очков и занимает второе место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» прервал свою четырехматчевую победную серию и идет на третьей строчке на Востоке (44 очка).

Салават Юлаев
3:2
1:0, 1:1, 0:1
ОТ
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
8.12.2024, 14:30 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8516 зрителей
Главные тренеры
Виктор Козлов
Анвар Гатиятулин
Вратари
Александр Самонов
Амир Мифтахов
1-й период
00:08
Шелдон Ремпал
01:37
Дмитрий Яшкин
08:37
Артем Набиев
(Александр Комаров)
15:42
Ильдан Газимов
2-й период
32:37
Ник Петан
(Кирилл Семенов, Дмитрий Яшкин)
33:34
Артем Галимов
35:25
Джош Ливо
(Динар Хафизуллин)
3-й период
40:19
Дмитрий Яшкин
(Митчелл Миллер, Никита Лямкин)
43:57
Илья Сафонов
53:21
Кирилл Семенов
Овертайм
63:49
Джош Ливо
(Александр Хмелевский, Динар Хафизуллин)
Статистика
4
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Эдуард Метальников
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Салават Юлаев
Ак Барс
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