Новогодняя распродажа. С кем могут расстаться аутсайдеры КХЛ в дедлайн?

В первую очередь это Владислав Подъяпольский, во вторую — Трой Джозефс. Голкипер «Лады» уже заставил забыть свой неудачный отрезок в СКА и полностью перезагрузился в Тольятти, и вокруг него давно ходят глухие, но пока неопределённые слухи. Особенно интересным выглядит вызов на Кубок Первого канала, где представлены в основном либо игроки СКА, либо те игроки, которыми СКА интересуется. Канадский центр уже не так горяч, как в начале своей карьеры в КХЛ, но может быть достойным вариантом в нижние звенья для команд, которые не придавлены лимитом.