«Сибирь» победила «Куньлунь» в матче с 12 голами

После первого периода «Сибирь» выигрывала 4:1 (дубль оформил Павел Гоголев, по разу отличились Артем Жуков и Сергей Широков, у хозяев льда забил Колин Кэмпбелл). Во второй 20-минутке «Куньлунь» забросил три шайбы и сравнял счет (Джозеф Душак, два гола на счету Дэнни О’Регана). Но перед перерывом Владислав Кара вывел гостей вперед. В третьим периоде Энди Андреофф и Тревор Мерфи закрепили преимущество. Одну шайбу в концовке отыграл Адам Кленденинг.