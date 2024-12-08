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«Сибирь» победила «Куньлунь» в матче с 12 голами

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2024/25 «Сибирь» одержала победу над «Куньлунем».

Источник: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

Игра в Мытищах завершилась со счетом 7:5 в пользу новосибирской команды.

После первого периода «Сибирь» выигрывала 4:1 (дубль оформил Павел Гоголев, по разу отличились Артем Жуков и Сергей Широков, у хозяев льда забил Колин Кэмпбелл). Во второй 20-минутке «Куньлунь» забросил три шайбы и сравнял счет (Джозеф Душак, два гола на счету Дэнни О’Регана). Но перед перерывом Владислав Кара вывел гостей вперед. В третьим периоде Энди Андреофф и Тревор Мерфи закрепили преимущество. Одну шайбу в концовке отыграл Адам Кленденинг.

Куньлунь РС
5:7
0:0, 0:0, 0:0
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
8.12.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена Мытищи
Главные тренеры
Михаил Кравец
Вадим Епанчинцев
Вратари
Джереми Смит
Антон Красоткин
Статистика
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сибирь
Куньлунь РС
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