Безумие в дальневосточном дерби, внезапное поражение «Трактора». Итоги дня в КХЛ

«Амур» всё ещё проигрывает, но стал делать это весело. Впрочем, вряд ли болельщиков это обрадовало — как и тот факт, что в «Дальневосточном дерби» «Адмирал» вновь забивает много голов в ворота «тигров». Дебют Мэтта Джарасика в Хабаровске оказался очень коротким: вратаря заменили после трёх пропущенных голов, как и его визави Андрея Мишурова. Главным героем встречи стал оформивший первый хет-трик в КХЛ Даниил Гутик, пусть Леонид Тамбиев выразил недовольство двумя его удалениями в зоне атаки.