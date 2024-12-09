СКА скоро может вернуться на «СКА Арену». Ротенберг порадовал на пресс-конференции

«У нас было больше 70 замечаний технического характера: это касается воздуха, льда, бортов. То, что очень важно для команды, чтобы она имела возможность побеждать. Все эти вопросы были решены. Там еще есть детали. Например, нужны окна на базе, которые открываются. Это очень важно. Кислород для игроков. Чтобы они восстанавливались, хорошо высыпались. Мы со своей стороны, конечно, понимаем, что мы играем Кубок Первого канала, и логично для нас там остаться. Здесь много деталей еще — финансовых, экономических. Считаем, что мы и “СКА Арена” совместно можем выстроить работу с точки зрения иэкономики, и в первую очередь результата команды в новых условиях. Все возможно в нашем понимании. Возможен сценарий, что мы там будем играть все матчи после Кубка Первого канала», — высказался Роман Борисович.