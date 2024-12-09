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Хоккеист «Барыса» сыграет в Матче Звезд КХЛ

Континентальная хоккейная лига пригласила голкипера «Барыса» Никиту Бояркина на Матч Звезд КХЛ-2025, передает Vesti.kz со ссылкой на Кhl.ru.

Источник: ХК "Барыс"

Он станет вратарем в дивизионе Чернышева. Сам матч Звезд КХЛ-2025 пройдет 8 и 9 февраля в Новосибирске.

В первый игровой день болельщики увидят конкурсы и два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день состоится противостояние за третье место и финал.

Напомним, что Бояркин вошел в топ-лист лучших вратарей КХЛ по отраженным броскам.

Отметим, что 26-летний Бояркин выступает за «Барыс» с 2021 года. В его карьере были казахстанские «Темиртау», «Беркут», «Сарыарка» и «Номад».

На данный момент астанчане занимают предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 21 балл после 36 матчей. Следующую игру они проведут на выезде с московским «Динамо» 17 декабря.

Барыс
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