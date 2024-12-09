«Предложение “Авангарда” было самым большим, что я слышал за все годы». Интервью с Сопиным

— На самом деле это двоякая ситуация. Можем держать шесть-семь звеньев, но что делать, если нет травм? Тогда ребята будут просиживать в запасе, не имея игровой практики, что приведёт к появлению недовольных. Все ребята амбициозные и хотят играть. Не знаю ни одного хоккеиста, который согласен сидеть на трибуне. Могут возникать и бурления, и даже конфликты. Поэтому здесь нужно соблюдать баланс, который как раз и поддерживают те ребята, которых мы взяли на двусторонние контракты. Да, попали в тяжёлую ситуацию с 12 нападающими, но вышли и сыграли.