«Когда назначили нового главного тренера, а руководил командой старый, все стало понятно». Курьянов — об уходе из «Авангарда»

— Накануне вечером перед тем, как было объявлено об отставке, у меня состоялся разговор с руководителями клуба. Они сказали, что заинтересованы в том, чтобы я остался работать в системе «Авангарда». Тогда же мне поступило предложение войти в штаб «Омских крыльев». Я попросил время до утра для обсуждения всех вопросов. Но тем же утром со мной и попрощались, поблагодарив за работу.