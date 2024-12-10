«Авангард» обменял нападающего Яремчука в «Сочи»

Напомним, 25-летний Яремчук в нынешнем сезоне провёл 29 матчей, в которых отдал пять результативных передач. Всего в КХЛ на счету Яремчука 253 матча, в которых нападающий набрал 81 очко — забросил 37 шайб и отдал 44 результативные передачи.