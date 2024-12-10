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Представлена форма «России 25» на Кубок Первого канала — 2024

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг в своём телеграм-канале представил форму национальной команды на Кубок Первого канала — 2024.

Напомним, 12 декабря в Санкт-Петербурге стартует традиционный предновогодний хоккейный турнир «Кубок Первого канала» — 2024. Соревнования будут длиться до 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, на льду встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.

В окончательный состав сборной «Россия 25» вошли 17 игроков СКА. Остальные игроки — из восьми других клубов КХЛ.

Матчи с участием сборной России будут показаны в телевизионном эфире Первого канала.