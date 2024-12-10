«Смогут ли “Реал” и “Барса” играть в болоте?» Роман Ротенберг — о «СКА Арене»

«С учётом изменений по спортивным деталям — борта, лёд, воздух — мы увидим хоккей намного лучшего качества не только для сборной России, но и для соперников. Будет техничный хоккей: гладкий лёд, культура паса, больше бросков.



Знаете, есть выражение: “Можно ли играть в футбол в болоте?” Сможет ли это сделать лучший в России футбольный клуб “Зенит” или “Реал” с “Барселоной”? Сможет ли “Реал” играть в болоте? В техничный футбол — не смогут», — сказал Ротенберг.