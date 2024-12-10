Роман Ротенберг: сборная СССР по хоккею — лучшая за все времена, канадцы взяли от неё всё

«Россия всегда будет отталкиваться от своей игры. В моём понимании, сборная СССР — лучшая в мире за все времена. Всё, что взяли канадцы, при всём уважении к их тренерам, они взяли от сборной СССР. Это неоспоримый факт. Мы должны идти вперёд и доказывать своей игрой, что мы вновь будем лучшей сборной в мире. Такая у нас цель», — сказал Ротенберг.