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«Адмирал» и минское «Динамо» произвели обмен игроками

Хоккейные клубы «Адмирал» и «Динамо» Минск произвели обмен, в результате которого «моряки» получили нападающего Никиту Гуслистова, а «Динамо» — права на вратаря Василия Демченко.

Источник: Чемпионат.com

Никита Гуслистов — воспитанник череповецкой школы хоккея. Минувшим летом в результате обмена перешёл в минское «Динамо», за которое сыграл девять матчей в текущем чемпионате. В 2021 году на драфте НХЛ был выбран в седьмом раунде под общим 209-м номером клубом «Каролина Харрикейнз». Кроме того, Гуслистов является самым молодым капитаном команды КХЛ в составе «Северстали», выйдя на лёд с литерой на груди в возрасте 18 лет и 242 дней.

Контракт с нападающим будет рассчитан на два года и будет носить двусторонний характер.

На счету 30-летнего Демченко 18 игр за клуб из Владивостока в текущем сезоне. В этих матчах он отразил 91,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,66. Ранее вратарь играл за «Авангард» и магнитогорский «Металлург». До перехода в стан «лис» Демченко всю карьеру выступал за «Трактор», начав играть в основном составе челябинского клуба в сезоне-2013/2014.

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