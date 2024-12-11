«Адмирал» и минское «Динамо» произвели обмен игроками

Никита Гуслистов — воспитанник череповецкой школы хоккея. Минувшим летом в результате обмена перешёл в минское «Динамо», за которое сыграл девять матчей в текущем чемпионате. В 2021 году на драфте НХЛ был выбран в седьмом раунде под общим 209-м номером клубом «Каролина Харрикейнз». Кроме того, Гуслистов является самым молодым капитаном команды КХЛ в составе «Северстали», выйдя на лёд с литерой на груди в возрасте 18 лет и 242 дней.