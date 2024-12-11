Большой трансфер «Трактора», СКА возвращается на «СКА Арену». Итоги дня в хоккее

На счету 30-летнего Демченко 18 игр за клуб из Владивостока в текущем сезоне. В этих матчах он отразил 91,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,66. Ранее вратарь играл за «Авангард» и магнитогорский «Металлург». До перехода в стан «лис» Демченко всю карьеру выступал за «Трактор», начав играть в основном составе челябинского клуба в сезоне-2013/2014.