Опубликован окончательный состав сборной мира КХЛ на Кубок Первого канала

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Защитники Николас Мелош, Митчелл Миллер и Дин Стюарт не вошли в окончательный состав сборной мира Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на Кубок Первого канала, который был опубликован на официальном сайте лиги.
Ранее Мелош («Динамо», Минск), Миллер («Ак Барс», Казань) и Стюарт («Витязь», Московская область) значились в составе сборной мира, который был опубликован 6 декабря.
Окончательный состав сборной мира выглядит следующим образом:
вратари: Хантер Миска («Динамо», Москва), Патрик Рибар («Спартак»), Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар»);
защитники: Джошуа Брук, («Динамо», Минск), Джесси Грэм («Сочи»), Райан Меркли («Авангард»), Робин Пресс («Металлург»), Колби Уильямс (ЦСКА), Маркус Филлипс («Торпедо»), Михал Чайковски («Спартак»), Либор Шулак («Адмирал»);
нападающие: Энди Андреофф («Сибирь»), Дерек Барак, Фредерик Готье (оба — «Витязь»), Уильям Биттен, Адам Ружичка (оба — «Спартак»), Александр Гальченюк, Арно Дюрандо (оба — «Амур»), Ян Дрозг («Куньлунь Ред Стар»), Диллон Дюбе («Динамо», Минск), Ник Меркли («Автомобилист»), Ник Петан, Дмитрий Яшкин (оба — «Ак Барс»), Джек Родуолд, Джованни Фьоре (оба — «Адмирал»), Райан Спунер («Авангард»), Нэйтан Тодд, Александр Хмелевский (оба — «Салават Юлаев»).
Ранее стало известно, что сборную мира возглавят канадские тренеры Майк Кинэн и Майк Пелино. В штаб также вошли Михаил Кравец и Леонид Тамбиев.
Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. В первый игровой день сборная мира КХЛ поборется с командой «Россия 25», а сборная Белоруссии встретится с командой Казахстана.