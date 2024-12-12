Дэйв Барр будет и. о. главного тренера клуба КХЛ «Авангард» в ближайших матчах

ОМСК, 12 декабря. /ТАСС/. «Авангард» ближайшие матчи Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проведет под руководством помощника главного тренера Дэйва Барра. Об этом журналистам сообщил главный тренер омской команды Ги Буше, который уедет на несколько дней в Канаду для прохождения медицинского обследования.
«У меня прошла достаточно серьезная операция на колене, и мне придется еще вернуться в Канаду. Поэтому меня не будет на ближайших матчах. Дэйв Барр будет исполнять обязанности главного тренера», — сказал Буше.
Он отметил, что Барр будет отвечать за работу с защитниками в его штабе. По остальным тренерам решение будет принято позднее. «Я только приехал, мне нужно поговорить с тренерским штабом, чтобы понимать, кто на каком месте должен быть, чтобы приносить максимальную пользу ребятам», — добавил канадец.
Буше рассказал, что советовался с бывшим главным тренером «Авангарда» Бобом Хартли и главным тренером челябинского «Трактора» Бенуа Гру, прежде чем принять предложение «Авангарда». «Я также разговаривал с бывшими и нынешними игроками КХЛ. Все говорят только хорошее [о лиге], а это те люди, которым я могу доверять», — подчеркнул он.
«Авангард» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка после 33 матчей. В ближайших матчах команда на выезде сыграет с новосибирской «Сибирью», нижнекамским «Нефтехимиком», тольяттинской «Ладой» и магнитогорским «Металлургом».