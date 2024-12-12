Дэйв Барр будет и. о. главного тренера клуба КХЛ «Авангард» в ближайших матчах

Он отметил, что Барр будет отвечать за работу с защитниками в его штабе. По остальным тренерам решение будет принято позднее. «Я только приехал, мне нужно поговорить с тренерским штабом, чтобы понимать, кто на каком месте должен быть, чтобы приносить максимальную пользу ребятам», — добавил канадец.