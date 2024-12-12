Роман Ротенберг считает, что хоккей исторически всегда был российским видом спорта

Ротенберг отметил, что данные ВЦИОМ подтверждаются опытом. «У “Большого тура” сборной России и матчей Кубка Первого канала отличные телерейтинги, большое количество упоминаний в СМИ. Российские клубы — среди лучших в Европе по посещаемости домашних матчей. СКА и в Ледовом дворце был самым посещаемым клубом в стране, а на “СКА-Арену” будет на равных конкурировать с командами НХЛ, превосходя многие из них не только по количеству болельщиков на трибунах, но и по качеству работы со зрителями», — добавил собеседник агентства.