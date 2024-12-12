Роман Ротенберг считает, что хоккей исторически всегда был российским видом спорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Хоккей исторически был российским видом спорта, это доказывают победы национальной команды на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной «Россия 25» и петербургского СКА Роман Ротенберг.
В четверг ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, в соответствии с которым 27% респондентов назвали хоккей национальным видом спорта. Второе место в этом списке делят фигурное катание и футбол (по 9%). Лыжный спорт набрал 6%, гимнастика и самбо — по 5%, реже к национальным видам спорта россияне относят биатлон (3%), борьбу (3%) и русскую лапту (2%).
«Исторически хоккей всегда был нашим видом спорта, — сказал Ротенберг. — Победы сборной СССР на чемпионатах мира, Олимпийских играх, соперничество со сборной Канады. Российская национальная команда стала достойным преемником — на обеих последних Олимпиадах сборная играла в финале, стала чемпионом в 2018 году. Мы воспитали невероятное количество звезд мирового уровня: весь мир следил за тройкой Валерий Харламов — Владимир Петров — Борис Михайлов, русской пятеркой в “Детройте”, а сейчас считает шайбы Александра Овечкина, который вот-вот станет лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ)».
Ротенберг отметил, что данные ВЦИОМ подтверждаются опытом. «У “Большого тура” сборной России и матчей Кубка Первого канала отличные телерейтинги, большое количество упоминаний в СМИ. Российские клубы — среди лучших в Европе по посещаемости домашних матчей. СКА и в Ледовом дворце был самым посещаемым клубом в стране, а на “СКА-Арену” будет на равных конкурировать с командами НХЛ, превосходя многие из них не только по количеству болельщиков на трибунах, но и по качеству работы со зрителями», — добавил собеседник агентства.
Ротенберг поблагодарил коллег из других видов спорта, отметив их эффективную работу по вовлечению граждан в спорт.