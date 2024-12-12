Новый тренер «Авангарда» рассказал, чего хочет от команды

«У нас запланированы две тренировки с игроками — на первой мы будем делать акцент на нападение, на второй тренировке будем смотреть на аспекты игры в обороне. Кое-что мы уже меняли, это было видно в предыдущих матчах. Мы готовились и работали еще до приезда сюда, и мы рады, что игроки правильно отреагировали, они послушали нас и сделали определенные корректировки в своих действиях, это уже приносит плоды. Я не хочу прийти и все здесь разрушить, сделать под себя. Для меня важно влиться в эту культуру, адаптироваться, стать своим и передать свой опыт. Мне есть чем поделиться, это работа и в НХЛ, и в сборной Канады», — приводит слова Буше официальный сайт «Авангарда».