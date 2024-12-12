Новый тренер «Авангарда» рассказал, чего хочет от команды

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Новый главный тренер «Авангарда» Ги Буше по прилете в Омск поделился своим видением будущего команды, отметив, что для него важны быстрые и качественные выход из своей зоны и доставка шайбы к чужим воротам.
Буше прилетел в Омск в четверг вместе со своим ассистентом Дэйвом Барром. В ближайшее время специалисты познакомятся с командой и проведут первую тренировку с хоккеистами «Авангарда».
«У нас запланированы две тренировки с игроками — на первой мы будем делать акцент на нападение, на второй тренировке будем смотреть на аспекты игры в обороне. Кое-что мы уже меняли, это было видно в предыдущих матчах. Мы готовились и работали еще до приезда сюда, и мы рады, что игроки правильно отреагировали, они послушали нас и сделали определенные корректировки в своих действиях, это уже приносит плоды. Я не хочу прийти и все здесь разрушить, сделать под себя. Для меня важно влиться в эту культуру, адаптироваться, стать своим и передать свой опыт. Мне есть чем поделиться, это работа и в НХЛ, и в сборной Канады», — приводит слова Буше официальный сайт «Авангарда».
«Главное, на что нужно обратить внимание, — я хочу, чтобы моя команда играла быстро. Речь идет не только о том, чтобы хоккеисты катались на высоких скоростях, главное — именно играть быстро, качественно и быстро выходить из своей зоны и доставлять шайбу до ворот. Не тянуть время, не давать противнику пространства и времени — и тогда все будет успешно», — добавил канадец.
О назначении Буше главным тренером «Авангарда» было объявлено 27 ноября. Он подписал с клубом контракт сроком до конца сезона-2025/26. Буше 53 года. В качестве главного тренера он проработал по три сезона в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2010−2013) и «Оттава Сенаторз» (2016−2019), а также в швейцарском «Берне» (2013−2016). В сезоне-2023/24 работал в тренерском штабе «Торонто Мейпл Лифс».