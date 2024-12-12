«Без сборной России ИИХФ потеряла $ 1 млрд». Яркий Ротенберг после матча с легионерами КХЛ

— Мне было шесть лет в 1987 году, я смотрел игру. В тот момент не мог представить, что смогу быть рядом с такими великими тренерами. Но в жизни всё возможно, нужно верить в мечту и идти вперёд. Работать сообща, несмотря на злые языки. Нужно поддерживать свою сборную, свою лигу, клубы, тогда всё получится. У нас всё лучше, чем в США и Канаде, это сегодня подтвердили коллеги из ОАЭ. У нас лучше арена, лучше игроки. Даже по результату, все писали, что сборная легионеров нас обыграет. Обыграли? Нет.