Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Барыс» объявил о подписании двух игроков сборной Казахстана

«Барыс» объявил о двухсторонних контрактах с игроками сборной Казахстана — защитником Мади Диханбеком и нападающим Николаем Шульгой. Соглашения рассчитаны до 31 мая 2025 года, передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Нынешний сезон они начинали в шотландском «Файф Флайерс», который покинули 11 декабря.

Диханбек сыграл 16 матчей в регулярном чемпионате Британской элитной хоккейной лиги и сделал две результативные передачи. Шульга набрал 3 (2+1) очка в 12 играх.

«Барыс» занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 21 балл в 36 матчах. Следующую игру в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги астанчане проведут на выезде с московским «Динамо» 17 декабря.

Напомним, что в ходе текущего сезона в «Барысе» произошли изменения как в тренерском штабе, так и в руководящем составе. После них в клубе отказались от североамериканских хоккеистов, сделав ставку на казахстанцев.

Казахстан
Барыс
КХЛ: таблица и календарь