«Барыс» объявил о подписании двух игроков сборной Казахстана

Нынешний сезон они начинали в шотландском «Файф Флайерс», который покинули 11 декабря.
Диханбек сыграл 16 матчей в регулярном чемпионате Британской элитной хоккейной лиги и сделал две результативные передачи. Шульга набрал 3 (2+1) очка в 12 играх.
«Барыс» занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 21 балл в 36 матчах. Следующую игру в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги астанчане проведут на выезде с московским «Динамо» 17 декабря.
Напомним, что в ходе текущего сезона в «Барысе» произошли изменения как в тренерском штабе, так и в руководящем составе. После них в клубе отказались от североамериканских хоккеистов, сделав ставку на казахстанцев.