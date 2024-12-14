«Сочи» попросил отпустить болельщиков с работы на матч КХЛ

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов лично подписал письма с просьбой отпустить болельщиков пораньше с работы 27 декабря на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА, сообщается в Telegram-канале сочинской команды.
Клуб опубликовал видео, на котором Зубов после утренней тренировки команды подписывает письма на клубных бланках.
«Спасибо всем, кто приехал в “Большой” и сделал команде инъекцию позитива. Надеемся, что эти письма растопят сердца даже самых строгих начальников», — говорится в сообщении.
«Сочи» с 19 поражениями в 33 матчах идет на последнем месте в таблице Западной конференции КХЛ. Встреча со СКА для сочинцев станет первой на своем льду после выездной серии.