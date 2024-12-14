Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сочи» попросил отпустить болельщиков с работы на матч КХЛ

Зубов подписал письма с просьбой отпустить болельщиков с работы на матч КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов лично подписал письма с просьбой отпустить болельщиков пораньше с работы 27 декабря на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА, сообщается в Telegram-канале сочинской команды.

Клуб опубликовал видео, на котором Зубов после утренней тренировки команды подписывает письма на клубных бланках.

«Спасибо всем, кто приехал в “Большой” и сделал команде инъекцию позитива. Надеемся, что эти письма растопят сердца даже самых строгих начальников», — говорится в сообщении.

«Сочи» с 19 поражениями в 33 матчах идет на последнем месте в таблице Западной конференции КХЛ. Встреча со СКА для сочинцев станет первой на своем льду после выездной серии.

Сочи
КХЛ: таблица и календарь