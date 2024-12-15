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Ротенберг об отстранении сборной России: вернемся к этому вопросу после смены президента США

Главный тренер сборной «России 25» и петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал, когда можно будет вернуться к обсуждению вопроса о возвращении российской национальной сборной на международные турниры. Его слова приводит ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«С моей точки зрения, мы хоть завтра можем вернуться на международную арену. Что касается решений IIHF, они не сами их принимают. Давайте вернемся к этому вопросу 20 января, после смены президента США», — заявил он.

Инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года. Он сменит на этом посту Джо Байдена.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

15 декабря «Россия 25» обыграла национальную команду Казахстана и выиграла Кубок Первого канала. Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на «СКА Арене», завершилась со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Эта победа стала для сборной России третьей на Кубке Первого канала. В стартовом матче турнира российские хоккеисты одолели сборную легионеров КХЛ со счетом 4:1, а во втором поединке в овертайме переиграли Белоруссию — 4:3.

Россия