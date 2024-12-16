КХЛ перенесла шесть матчей с участием минского «Динамо»

Согласно новому календарю, матч «Динамо» против нижегородского «Торпедо» пройдет 6 января 2025 года, а не 18 января, домашняя встреча с московским «Спартаком» перенесена с 22 января на 27 февраля, с омским «Авангардом» — с 24 января на 2 февраля, а с подмосковным «Витязем» — с 2 на 13 февраля. Новая дата матча против китайского «Куньлунь Ред Стар», который изначально должен был пройти 20 января, не определена.