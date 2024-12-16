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КХЛ перенесла шесть матчей с участием минского «Динамо»

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. КХЛ перенесла шесть матчей регулярного чемпионата с участием минского «Динамо» на другие даты, сообщается в официальном Telegram-канале белорусского клуба.

Источник: ХК "Динамо" Минск

Причины переноса игр не уточняются, под него попали пять домашних матчей минчан и один выездной.

Согласно новому календарю, матч «Динамо» против нижегородского «Торпедо» пройдет 6 января 2025 года, а не 18 января, домашняя встреча с московским «Спартаком» перенесена с 22 января на 27 февраля, с омским «Авангардом» — с 24 января на 2 февраля, а с подмосковным «Витязем» — с 2 на 13 февраля. Новая дата матча против китайского «Куньлунь Ред Стар», который изначально должен был пройти 20 января, не определена.

Из-за переноса домашнего матча «Динамо» со «Спартаком» выездная встреча минчан против «красно-белых», запланированная на 27 февраля, теперь пройдет 23 февраля.

Динамо Мн
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