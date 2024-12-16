Кого Ротенберг хочет выменять у «Ак Барса»? Куда перейдет звездный канадец из «Динамо»? Инсайды от Хайруллина

4. В матче против России отлично себя проявил вратарь «Куньлуня» Джереми Смит, которым в какой-то момент интересовался СКА. Насколько я слышал, он даже начинал играть лучше, когда слышал об интересе из Санкт-Петербурга. Не сомневаюсь, что канадца с китайским гражданством все устраивает в «Куньлуне». Но Смиту 35 лет, и он понимает, что играть на высоком уровне ему осталось недолго. Так что от возможности побороться за Кубок Гагарина вряд ли будет отказываться. А в СКА до дедлайна, вполне возможно, еще вернутся к варианту со Смитом.