В «Ладе» заявили, что вынужденно продали одного из лучших голкиперов КХЛ

По его словам, под угрозой срыва были вылеты на чартерах. «Мы пробовали летать обычными рейсовыми самолетами. Сидели 12 часов в аэропорту, когда отправлялись в Сочи, и решили, что это не вариант. Нам сейчас нужно проплатить четыре чартера за январь. Деньги надо отдать до 25 декабря. А где их взять?» — добавил Чеботарев, отметив, что других хоккеистов «Лада» продавать не будет.