В «Ладе» заявили, что вынужденно продали одного из лучших голкиперов КХЛ

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев рассказал «Матч ТВ», что клуб был вынужден расстаться с одним из лучших голкиперов нынешнего сезона КХЛ Владиславом Подъяпольским, чтобы решить финансовые проблемы.
Ранее 17 декабря «Матч ТВ» сообщил, что 29-летний Подъяпольский перешел в московское «Динамо» в обмен на денежную компенсацию. «Спорт-Экспресс» написал, что это 100 млн руб.
«Сделка по нему проходит. Скоро об этом будет объявлено официально. Эта продажа вратаря носит вынужденный характер. Есть определенные долги, их надо закрывать», — сказал Чеботарев.
По его словам, под угрозой срыва были вылеты на чартерах. «Мы пробовали летать обычными рейсовыми самолетами. Сидели 12 часов в аэропорту, когда отправлялись в Сочи, и решили, что это не вариант. Нам сейчас нужно проплатить четыре чартера за январь. Деньги надо отдать до 25 декабря. А где их взять?» — добавил Чеботарев, отметив, что других хоккеистов «Лада» продавать не будет.
При этом Чеботарев уверен, что в следующем сезоне у «Лады» проблем больше не будет. «Все идет к тому, что в январе будет совершена сделка с очень крупным инвестором, который войдет в клуб. Ситуация выровняется в 2025 году, и перспективы у “Лады” будут очень хорошие, и задачи на сезон скорректируются», — сказал Чеботарев.
«Лада», двукратный чемпион России, выступала в КХЛ в 2008—2010 и 2014−2018 годах, после чего была исключена из лиги на основании рейтинга, который учитывал спортивные и экономические показатели. Вернулась она в лигу в прошлом сезоне, вышла в плей-офф, где в первом раунде уступила омскому «Авангарду».
Сейчас команда занимает девятое место в Восточной конференции, набрав 31 очков в 33 матчах.
Подъяпольский в нынешнем сезоне провел 28 матчей (11 побед), пропуская в среднем 2,02 шайбы (четвертый показатель в лиге) и отражая 94,1% бросков (второй).