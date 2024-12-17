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В «Ладе» заявили, что вынужденно продали одного из лучших голкиперов КХЛ

Владислав Подъяпольский продолжит карьеру в московском «Динамо», взамен «Лада» получила денежную компенсацию. Гендиректор «Лады» Александр Чеботарев заявил, что «есть определенные долги, которые надо закрывать».

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев рассказал «Матч ТВ», что клуб был вынужден расстаться с одним из лучших голкиперов нынешнего сезона КХЛ Владиславом Подъяпольским, чтобы решить финансовые проблемы.

Ранее 17 декабря «Матч ТВ» сообщил, что 29-летний Подъяпольский перешел в московское «Динамо» в обмен на денежную компенсацию. «Спорт-Экспресс» написал, что это 100 млн руб.

«Сделка по нему проходит. Скоро об этом будет объявлено официально. Эта продажа вратаря носит вынужденный характер. Есть определенные долги, их надо закрывать», — сказал Чеботарев.

По его словам, под угрозой срыва были вылеты на чартерах. «Мы пробовали летать обычными рейсовыми самолетами. Сидели 12 часов в аэропорту, когда отправлялись в Сочи, и решили, что это не вариант. Нам сейчас нужно проплатить четыре чартера за январь. Деньги надо отдать до 25 декабря. А где их взять?» — добавил Чеботарев, отметив, что других хоккеистов «Лада» продавать не будет.

При этом Чеботарев уверен, что в следующем сезоне у «Лады» проблем больше не будет. «Все идет к тому, что в январе будет совершена сделка с очень крупным инвестором, который войдет в клуб. Ситуация выровняется в 2025 году, и перспективы у “Лады” будут очень хорошие, и задачи на сезон скорректируются», — сказал Чеботарев.

«Лада», двукратный чемпион России, выступала в КХЛ в 2008—2010 и 2014−2018 годах, после чего была исключена из лиги на основании рейтинга, который учитывал спортивные и экономические показатели. Вернулась она в лигу в прошлом сезоне, вышла в плей-офф, где в первом раунде уступила омскому «Авангарду».

Сейчас команда занимает девятое место в Восточной конференции, набрав 31 очков в 33 матчах.

Подъяпольский в нынешнем сезоне провел 28 матчей (11 побед), пропуская в среднем 2,02 шайбы (четвертый показатель в лиге) и отражая 94,1% бросков (второй).

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