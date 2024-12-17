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Дубль Петухова помог «Адмиралу» обыграть «Амур» в матче КХЛ

Дубль Петухова помог «Адмиралу» обыграть «Амур» в четвертый раз в сезоне КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» нанес поражение хабаровскому «Амуру» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилось со счетом 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Егор Петухов (19-я, 26-я минуты), также отличились Степан Старков (10) и Никита Сошников (29). У хозяев шайбу забросил Алекс Броадхерст (3).

«Адмирал» в четвертый раз в сезоне одержал победу над «Амуром». Для главного тренера владивостокской команды Леонида Тамбиева матч стал 200-м в КХЛ.

«Адмирал» (41 очко) занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» (18) располагается на последней, 12-й строчке.

В следующем матче «Адмирал» 19 декабря на выезде сыграет с московским «Динамо», а «Амур» 21 декабря в Новосибирске сыграет с «Сибирью».

Амур
1:4
1:2, 0:2, 0:0
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
17.12.2024, 12:00 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Вратари
Игорь Бобков
Андрей Мишуров
1-й период
00:43
Георгий Солянников
02:05
Алекс Бродхерст
(Алекс Гальченюк, Владислав Барулин)
06:59
Павел Шэн
09:17
Джек Родуолд
09:23
Степан Старков
(Даниил Гутик)
11:03
Джек Родуолд
17:38
Евгений Грачев
18:31
Егор Петухов
(Степан Старков)
2-й период
25:00
Егор Петухов
(Аркадий Шестаков, Александр Шевченко)
27:14
Александр Шепелев
28:46
Никита Сошников
(Леонид Метальников)
35:04
Даниил Гутик
3-й период
49:52
Георгий Солянников
Статистика
2
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Амур
Адмирал
КХЛ: таблица и календарь