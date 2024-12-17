Дубль Петухова помог «Адмиралу» обыграть «Амур» в матче КХЛ

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» нанес поражение хабаровскому «Амуру» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилось со счетом 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Егор Петухов (19-я, 26-я минуты), также отличились Степан Старков (10) и Никита Сошников (29). У хозяев шайбу забросил Алекс Броадхерст (3).
«Адмирал» в четвертый раз в сезоне одержал победу над «Амуром». Для главного тренера владивостокской команды Леонида Тамбиева матч стал 200-м в КХЛ.
«Адмирал» (41 очко) занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» (18) располагается на последней, 12-й строчке.
В следующем матче «Адмирал» 19 декабря на выезде сыграет с московским «Динамо», а «Амур» 21 декабря в Новосибирске сыграет с «Сибирью».