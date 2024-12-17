Самый дорогой трансфер сезона: «Динамо» заплатит 100 миллионов за вратаря «Лады»

Насколько я знаю, в «Ладе» не собирались изначально обменивать основного вратаря, но непростая финансовая ситуация заставила это сделать. По зарплатам в клубе долгов нет, но премии не выплачивали с начала сезона. К тому же зарплату игрокам нужно платить до конца мая, а сумма там в два с лишним раза больше, чем компенсация за Подъяпольского.