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«Барыс» преподнес сенсацию и прервал серию из восьми поражений в КХЛ

Столичный «Барыс» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Астанчане на выезде встречались с московским «Динамо», которое идет в лидирующей группе Западной конференции.

Клуб Галыма Мамбеталиева победил с минимальным счетом 1:0. Единственный гол на 21 минуте забил Антон Бурдасов, завершив стремительную контратаку.

Благодаря этой победе, астанчане прервали серию поражений из восьми матчей. Последний раз они выиграли почти месяц назад, победив 20 ноября магнитогорский «Металлург».

У «Динамо» 47 очков после 36 матчей и третье место в Западной конференции. «Барыс» набрал 23 балла после 37 матчей и идет на предпоследней, 11-й строчке в Восточной конференции.

Динамо М
0:2
0:0, 0:1, 0:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
17.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 5902 зрителя
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Галым Мамбеталиев
Вратари
Максим Моторыгин
(Максим Моторыгин)
Никита Бояркин
2-й период
20:38
Антон Бурдасов
(Алихан Асетов, Алихан Омирбеков)
24:29
Алихан Асетов
32:30
Всеволод Логвин
32:30
Всеволод Логвин
3-й период
59:04
Антон Бурдасов
(Кирилл Савицкий)
Статистика
0
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Степучев
(Россия, Нефтекамск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо М
Барыс
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