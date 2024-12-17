«Барыс» преподнес сенсацию и прервал серию из восьми поражений в КХЛ

Астанчане на выезде встречались с московским «Динамо», которое идет в лидирующей группе Западной конференции.
Клуб Галыма Мамбеталиева победил с минимальным счетом 1:0. Единственный гол на 21 минуте забил Антон Бурдасов, завершив стремительную контратаку.
Благодаря этой победе, астанчане прервали серию поражений из восьми матчей. Последний раз они выиграли почти месяц назад, победив 20 ноября магнитогорский «Металлург».
У «Динамо» 47 очков после 36 матчей и третье место в Западной конференции. «Барыс» набрал 23 балла после 37 матчей и идет на предпоследней, 11-й строчке в Восточной конференции.